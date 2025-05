Lydia Staltner, die Gründerin von "Lichtblick" hält die Renten in Deutschland für zu gering, um in einer Großstadt würdevoll leben zu können.

Lydia Staltner, die Gründerin von "Lichtblick" hält die Renten in Deutschland für zu gering, um in einer Großstadt würdevoll leben zu können.

02.05.2025, 14:46 Uhr Videobeitrag

Seniorenhilfe für 1.500 Euro Mindestrente – Kritik am Vorschlag

Altern in Würde: Das ist für viele Senioren mit geringer Rente kaum noch möglich – gerade in Großstädten. Der Verein "LichtBlick" forderte in der "Münchner Runde" eine Mindestrente. Das hält die Wirtschaftsweise Grimm nicht für den richtigen Weg.

Von Manuel Mehlhorn