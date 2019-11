Münchner Saubermann sammelt Müll - ohne Bezahlung

München gilt als besonders saubere Stadt. Das liegt nicht etwa daran, dass die Münchner besonders ordentlich sind. Vielmehr gibt die Landeshauptstadt jährlich rund 40 Millionen Euro für die Müllbeseitigung aus. Etwa 450 Beschäftigte und 256 Reinigungsfahrzeuge werden für die Straßenreinigung eingesetzt.

Mülleimer - überall im Zentrum

6.000 Tonnen Kehricht werden jährlich weggeräumt. Drei Tonnen Müll fallen allein in der Fußgängerzone an. Und das, obwohl dort 200 Abfalleimer stehen. Rund um das Stadtzentrum sind es noch einmal etwa 2.200 Abfallbehälter. In vielen U- und S-Bahn-Zügen fehlen sie allerdings.

Uferbereich der Isar als Problemzone

Liegewiesen an der Isar in München haben ein Müllproblem, obwohl dort riesige Abfallkörbe stehen. Denn Sonnenanbeter, Griller und andere Feierfreudige hinterlassen regelmäßig große Mengen Müll, die aufwendig von Hand weggeräumt werden müssen.