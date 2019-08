Münchner S-Bahn-Stammstrecke: Wieder Sperrung am Wochenende

Nach einer außerplanmäßigen Sperrung des Münchner S-Bahn-Tunnels zu Beginn der Woche wegen Wassers in der Röhre müssen Passagiere an diesem Wochenende wieder mehr Geduld mitbringen und Umwege in Kauf nehmen. Nachtschwärmer bekommen die Sperrung der S-Bahn als Erste zu spüren: Ab 22.30 Uhr fahren zwischen Donnersbergerbrücke und dem Ostbahnhof keine S-Bahnen mehr. Und dabei bleibt es bis Montag in der Früh um 4.30 Uhr. Ersatzweise werden Busse eingesetzt.

Auch bei der U-Bahn: Kein Halt am Stachus/Karlsplatz

Fahrgäste können außerdem auf Tram- und U-Bahnen ausweichen, wobei es auch da Einschränkungen gibt. Auf der Linie U4/U5 machen die Züge in Richtung Hauptbahnhof keinen Stopp am Karlsplatz (Stachus). Und auf der Linie U3/U6 pendelt ab Samstagnacht (circa 21 Uhr) zwischen Goetheplatz und Odeonsplatz nur alle 15 Minuten ein Zug.

Sperrung auch an den nächsten Wochenenden

Auch an den beiden darauffolgenden Wochenenden wird die Stammstrecke wegen der Arbeiten an den Bahnhöfen gesperrt – einmal teilweise und einmal komplett. Normalerweise fahren dort jeden Tag rund 1.000 Züge. Laut Bahn gibt es nirgendwo in Europa mehr Verkehr auf zwei Gleisen.