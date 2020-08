Erneut sperrt die Bahn die Münchner S-Bahn-Stammstrecke

Wieder Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke in München: Betroffen ist der Abschnitt zwischen Donnersbergerbrücke und Ostbahnhof. Die letzte S-Bahn ist dort am Freitag gegen 22.40 Uhr abgefahren. Die Strecke bleibt bis Montagfrüh gegen 4.40 Uhr gesperrt. Es fahren das Wochenende über Ersatzbusse und eben die städtischen Verkehrsmittel U-Bahn und Trambahn.

Genau das Gleiche auch an den nächsten zwei Wochenenden, also noch bis zum 24. August: Stammstreckensperrung zwischen Donnersbergerbrücke und Ostbahnhof – jeweils Freitagabend bis Montagfrüh.

Mehr Zeit einplanen für Umstieg und Umwege

Die Züge enden also während der Sperrzeit entweder in Pasing und am Ostbahnhof, oder sie fahren oberirdisch durch bis zum Hauptbahnhof.

Die S8 zum Flughafen umfährt die Stammstrecke über den Südring. Fahrgäste sollten also mehr Zeit einrechnen.

Ersatzbusse bis Montag früh entlang der Stammstrecke

Die Ersatzbusse sollen laut Bahn im 7-Minuten-Takt fahren. Zwischen Pasing, Haupt- und Ostbahnhof können mit den MVV-Tickets auch die Regionalzüge der Bahn genutzt werden. Erkennbar sind die Haltestellen an den Buchstaben SEV auf violettem Grund. Das steht für "Schienenersatzverkehr".

Im August gibt es außerdem noch weitere Änderungen im Fahrplanablauf: In der kommenden Woche vom 10. bis 14. August entfällt Richtung Ostbahnhof der Halt am Karlsplatz. Vom 17. bis 21. August halten die Züge Richtung Hauptbahnhof dann nicht am Isartor. Die Gegenrichtung ist vom 24. bis 28. August an der Reihe.

Bis 2021 will die Bahn die fünf Tunnelbahnhöfe runderneuern

Grund für die Sperrung ist vor allem die Modernisierung der fünf Tunnelbahnhöfe der Stammstrecke. Ging es in den letzten Jahren um Brandschutz, Decken und Beleuchtung, sind jetzt die Seitenwände, Säulen und Böden dran. Dabei meldet die Bahn jeweils unterschiedlichen Stand: Der S-Bahnhof Hauptbahnhof wird heuer fertig, am Stachus geht's jetzt los. Am Rosenheimer Platz und am Isartor wird weitergebaut.