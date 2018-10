27.10.2018, 09:07 Uhr

Münchner S-Bahn: Stammstrecke erneut gesperrt

Zum dritten Mal in diesem Monat müssen MVV-Kunden am Wochenende massive Einschränkungen in Kauf nehmen. Wegen Bauarbeiten ist die Stammstrecke zwischen Pasing und Donnersberger Brücke gesperrt.