Münchner S-Bahn-Stammstrecke am Wochenende gesperrt

Wer am Wochenende in der Münchner Innenstadt unterwegs ist und auf den ÖPNV setzt, muss womöglich umplanen: Auf einem Teil der Stammstrecke fahren von Freitag, 22.30 Uhr, bis Montag, 4.40 Uhr, keine S-Bahnen.

Alternativen mit Bus, U-Bahn und Tram

Zwischen Ostbahnhof und Hackerbrücke geht fast gar nichts. Die Linien beginnen oder enden vorzeitig und legen auf ihren Fahrten auch nicht an allen Haltestellen einen Stopp ein. Die S8 wird über den Südring umgeleitet. Fahrgäste in der Innenstadt können aber auf Ersatzbusse, die eigens verstärkte U-Bahn-Linie U5 oder die Tram 19 ausweichen. Diese ist ohnehin parallel zur Stammstrecke unterwegs – und das an diesem Wochenende öfter als sonst.

Schwierige Abreise nach Robbie-Williams-Konzert

Ein Angebot wird auch den Besuchern des Robbie-Williams-Konzerts gemacht, das am Samstagabend auf dem Messegelände stattfindet. Für die Abreise fahren die Züge der S2 Ost in der Nacht zum Sonntag zwischen 23 Uhr und 2 Uhr ab Ostbahnhof weiter ohne Zwischenhalt bis zum Hauptbahnhof.

Denn gerade für das Robbie-Williams-Konzert rechnet die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mit Engpässen - und das, obwohl die U-Bahn-Kapazitäten zeitweise verdreifacht werden sollen. Die MVG empfahl im Vorfeld, "mehr Zeit für die Wege vor und nach dem Konzert einzuplanen sowie Alternativen zu prüfen".

MVG erwartet rund 90.000 Robbie-Williams-Konzert-Besucher

Rund 90.000 Menschen werden zu dem Konzert des Ex-Sängers von Take That am Samstagabend auf dem Münchner Messegelände erwartet. Williams selbst meldete sich am Donnerstag auf Instagram mit einem Foto, das ihn offenbar schlafend bei einer etwas komfortableren Anreise zeigte - anscheinend in einem Privatjet. "On my way Munich x" stand darüber.

Besonders nach Konzertende wird es voraussichtlich für viele heißen "Bitte Geduld", wie die MVG mitteilte. Den Angaben zufolge wird der U-Bahn-Eingang Messestadt-Ost dann aus Sicherheitsgründen gesperrt, nur noch der Eingang Messestadt-West soll geöffnet sein.

"Der Veranstalter dosiert die Besucherströme, wodurch es auf dem Weg zur U-Bahn zu längeren Wartezeiten kommen kann", teilte die MVG mit. Wenn trotzdem eine Überfüllung des U-Bahnhofes droht, werde er geschlossen, bis dort wieder genügend Platz ist.

Der Auftritt von Williams ist das dritte Mega-Konzert auf dem Münchner Messegelände in diesem Monat. Anfang August hörten sich dort mehr als 90.000 Menschen Andreas Gabalier an, am 21. August kamen rund 130.000 Menschen, um Helene Fischers einziges Deutschland-Konzert zu erleben. In sozialen Medien berichteten vor allem nach dem Fischer-Konzert Fans von einem Chaos bei der Abreise.

Neue Schienen für den Tunnel

Die S-Bahn-Stammstrecke in München gilt als eine der meistbefahrenen Eisenbahnstrecken in Europa. In Spitzenzeiten fährt dort alle 90 Sekunden eine S-Bahn je Richtung. Entsprechend strapaziert sind die Schienen. Im Januar wurden sie bereits auf neun Kilometern erneuert. Jetzt werden sie auf weiteren dreieinhalb Kilometern zwischen Hauptbahnhof und Isartor ausgetauscht.

Bei der Gelegenheit wird am Isartor und am Rosenheimer Platz die Wandverkleidung hinter den Gleisen gereinigt. Außerdem wird an der Entrauchungsanlage und der Deckenverkleidung sowie am Ostbahnhof am neuen elektronischen Stellwerk gearbeitet. Ab Betriebsbeginn Montagfrüh soll der S-Bahn-Betrieb wieder normal laufen.