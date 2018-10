19.10.2018, 09:10 Uhr

Münchner S-Bahn: Stammstrecke 54 Stunden gesperrt

S-Bahn-Kunden in München müssen derzeit einiges aushalten. Nach der teilweisen Sperrung am vergangenen Wochenende ist die Stammstrecke an diesem Wochenende zwischen Pasing und Ostbahnhof komplett gesperrt. Das heißt: Schienenersatzverkehr!