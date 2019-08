Münchner S-Bahn: Nach Wasserschaden läuft Ursachenforschung

Warum stand ein Tunnelabschnitt der Münchner S-Bahn-Stammstrecke am Dienstag stundenlang unter Wasser? Noch hat die Deutsche Bahn keine Antwort darauf. Deshalb will sie jetzt einen externen Gutachter mit der Ursachenforschung beauftragen.

Bahn: Kein Grundwasser in den Gleisbereich gelaufen

Allerdings schließt die Bahn "nach aktuellem Stand" bereits aus, dass Grundwasser in den Gleisbereich gelaufen ist. In der Stammstrecke sei ein Pumpensystem eingebaut, das anspringe, sobald der Grundwasserpegel steige. "Dieses System hat funktioniert", versichert die Bahn. Die Wassermenge sei aber so groß gewesen, dass eine andere Ursache vorliegen müsse.

Chaos-Tag bei der S-Bahn

Der Wassereintritt hatte am Dienstag für ein Verkehrschaos bei der S-Bahn gesorgt. Ab 10.30 Uhr durfte kein Zug mehr durch die Röhre fahren. Erst in der Nacht konnten Feuerwehr und THW das Wasser beseitigen. Danach wurde die Leit- und Sicherungstechnik noch auf Schäden untersucht. Seit dem Betriebsstart heute Früh fahren die S-Bahnen wieder regulär auf der Stammstrecke, wie die DB mitteilt.