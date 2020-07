Münchner S-Bahn: Mann auf Gleis provoziert Notbremsung

Ein 26-Jähriger Mann aus Pasing wollte am Münchner S-Bahnhof Marienplatz den Bahnsteig wechseln, offenbar weil er auf der anderen Seite seine dort wartende Freundin sah. Deshalb ging er einfach über die Gleise. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn entdeckte den Mann im Gleis und schaltete sofort: So konnte eine einfahrende S-Bahn der Linie 8 mit einer Notbremsung scharf gebremst werden, ohne dass der Mann verletzt wurde.

Auch im Zug wurde durch den plötzlichen Halt kein Insasse verletzt. Die Bundespolizei sprach von einer lebensgefährlichen Handlung und nahm nach dem Vorfall am Freitag Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr auf.

Warnung vor dem Betreten von Gleisen

Durch den Nothalt ergaben sich geringfügige Verspätungen im S-Bahnverkehr. Der Bahnsteig am Marienplatz war zum Tatzeitpunkt stark frequentiert; Viele Zeugen beobachteten den Zwischenfall. Die Bundespolizeiinspektion München nimmt den Vorfall zum Anlass, vor dem Betreten der Gleisanlagen zu warnen. Gerade an S-Bahnhalten mit Mittelbahnsteig, wie am Marienplatz oder Hauptbahnhof, kann man durch die nächste S-Bahn gehend gefahrlos auf den anderen Bahnsteig wechseln.