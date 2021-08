Münchner S-Bahn-Engel ist Tourist aus dem Schwarzwald

Die Bundespolizei hatte nach dem Schutzengel gesucht. Denn der Mann war nach seinem Hilfseinsatz am Mittwoch zunächst weitergegangen. Doch nun meldete sich der 37-Jährige telefonisch. Er heißt Jürgen Herrmann, kommt aus dem Schwarzwald und macht mit seiner Familie gerade einen Kurzurlaub in München.

Blitzschnell den Handlauf gepackt

Er habe auf dem Bahnsteig im Tiefgeschoss des Münchner Hauptbahnhofs plötzlich Geräusche gehört und gesehen, dass die Rollstuhlfahrerin immer wieder gegen den anfahrenden Zug geschlagen ist, erzählter er der Polizei. Der Zerspanungsmechaniker eilte er blitzschnell zu der Frau, packte den Handlauf des Rollstuhls und verhinderte in letzter Sekunde, dass die 56-Jährige ins Gleisbett stürzte. Dies wurde von einer Überwachungskamera festgehalten.

Rollstuhlfahrerin auf Weg der Besserung

Die Frau aus Herrsching am Ammersee kam mit blutenden Verletzungen und einem Schock ins Krankenhaus. Sie ist laut Bundespolizei auf dem Weg der Besserung und kann bereits zum Unfallhergang befragt werden.

Polizei sucht Zeugen

Als kurz nach dem Vorfall der Lokführer und die Bahnsteigaufsicht von den Geschehnissen erfuhren, wurden beide abgelöst. Sie hatten von der dramatischen Lage der Frau offensichtlich nichts mitbekommen. Die Bundespolizei ermittelt und sucht nach weiteren Zeugen - auch nach Personen, die am Mittwochmittag mithalfen, den Rollstuhl vollends auf den Bahnsteig zu ziehen.

Rollstuhl zwischen Bahnsteigkante und Zug

Die 56-Jährige hatte die S-Bahn zunächst knapp verpasst, war dabei aber mit einem Rad ihres Rollstuhls zwischen Bahnsteigkante und Zug geraten. Aus dieser Spalte konnte sie sich nicht mehr rechtzeitig befreien, so dass der abfahrende Zug in fast voller Länge an ihr entlang schrammte. Sie schrie um Hilfe, bis der Urlauber aus dem Schwarzwald als erster reagierte. Die Bundepolizei will Jürgen Hermann nun für sein mutiges Eingreifen ehren.