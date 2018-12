Münchner Runde zum Brexit-Chaos: "Das ist idiotischer Wahnsinn"

Es sind turbulente Zeiten in Großbritannien. Bis zum 29. März 2019 muss der Brexit vollzogen sein. Doch bislang hat das britische Unterhaus noch keinem Deal zugestimmt. Damit droht ein "harter Brexit" - und der könnte weitreichende Folgen haben. "Ich bin traurig, aber leider sind wir an das politische Theater in London inzwischen gewohnt", sagt Sir Peter Torry in der Münchner Runde. Der ehemalige britische Botschafter in Berlin hält den Brexit für einen riesigen Fehler. "Es ist wahnsinnig", so Torry.

Brexit-Folgen wären verheerend

Das sieht auch die ARD-Börsenexpertin Anja Kohl so: "Was jetzt passiert, ist idiotischer Wahnsinn", so Kohl. Denn das britische Volk wolle gar keinen Brexit mehr. Kohl zitiert in der Münchner Runde Umfragen, nach denen die Mehrheit der Briten inzwischen den Austritt ablehnt. "Die Briten wollen einen Exit vom Brexit", so Kohl.Denn die Folgen des Austritts, da sind sich alle Teilnehmer der Diskussionsrunde einig, wären verheerend. "Das wird eine riesige Katastrophe sein", sagt auch Cerstin Gammelin, Berlin-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung. "Schon jetzt sind die Direktinvestitionen gefallen." So habe der Brexit ja nicht nur Auswirkungen auf Großbritannien, sondern auch auf die EU. "Bayern hat ja viele Automobilzulieferer, die auch auf die Insel liefern. Das ist für die existenziell."

EU lehnt neue Verhandlungen ab

Was also tun? Seit Tagen versucht die britische Premierministerin May nun erneut zu verhandeln und einen besseren Deal zu erreichen. Doch bei der EU stößt sie damit auf Ablehnung. "Es wurde immer gesagt: Wir haben ein Ergebnis. Es wird nicht nachverhandelt", sagt Norbert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. "Da ist über zwei Jahre verhandelt worden. Es ist ein hunderte Seiten langer Vertragstext da. Da hat es nie einen Zweifel gegeben, dass das das Ende der Verhandlungen ist." Den Grund dafür erläutert Cerstin Gammelin: "Dann kommen ja andere Länder und sagen: Wir wollen auch noch dieses oder jenes."

Exit vom Brexit?

Wie also lässt sich diese komplizierte Situation lösen? "Ich glaube, den Wählern in Großbritannien ist jetzt auch klarer, was Brexit wirklich bedeutet", sagt Röttgen. "Der einzig verbleibende Ausweg besteht darin, das Volk erneut zu befragen."