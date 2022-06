Münchner Runde live: Corona – Was erwartet uns im Herbst?

Obwohl es Sommer ist, steigen die Corona-Infektionszahlen auch in Deutschland rasant. Der Hauptgrund ist die Ausbreitung der hochansteckenden Omikron Subvarianten BA.5 und BA.4. Mittlerweile geht bereits jede zweite Infektion auf diese Mutationen zurück.

Inzidenz laut Robert Koch-Institut bei 646,3

In Deutschland stieg die Zahl der bekannten Neuinfektionen laut Robert Koch-Institut zuletzt um 133.950. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt demnach aktuell bei 646,3. Den Angaben zufolge wurden 175 neue Todesfälle gemeldet, die bekannte Gesamtzahl liegt damit bei 141.022.

In den vergangenen Tagen war auch die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen der Krankenhäuser wieder deutlich gestiegen. Am Mittwoch sank sie aber wieder und lag bei 914 nach 959 am Vortag.

Holetschek und Protzer in der Münchner Runde

Lässt sich der Trend noch umkehren? Was erwartet uns im Herbst? Steht das Gesundheitssystem erneut am Rande des Zusammenbruchs?

Darüber diskutieren in der Münchner Runde der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU), Martin Hagen, der FDP-Vorsitzende Bayern, die Virologin Professor Ulrike Protzer von der TU München, Carolin von Ritter-Zahony, Pflegeleitung Intensivstation am Klinikum Rechts der Isar und Andreas Martin Hofmeir, Musiker und Professor für Tuba. Moderiert wird die Sendung von BR-Chefredakteur Christian Nitsche.