Münchner Runde: Wer stoppt die Mietpreis-Spirale?

"Am Geld scheitert’s nicht"

Aber wie ist das Problem zu lösen? Man müsse nun "Bauen, bauen, bauen“, sagt Ministerin Aigner. Doch in der Praxis ist das gar nicht so einfach. Das Geld sei da, aber gerade in Ballungsräumen fehle es an geeignetem Baugrund: "Flächen sind das größte Knappheitsgut".

Michael Piazolo von den Freien Wählen will außerdem die ländlichen Regionen besser entwickeln. "Wir müssen versuchen, den Druck aus den Städten ein bisschen herauszunehmen." Auch in der Bürokratie müsse man ansetzen. Dadurch könne man eine Wohneinheit um bis zu 40.000 Euro günstiger machen.

Besserung in Sicht?

Also können die Menschen in Bayern bald wieder mit einem entspannten Wohnungsmarkt rechnen? Wirklich versprechen wollte das in der Münchner Runde keiner der anwesenden Politiker. Die Gäste versicherten aber, man wolle das Problem schnell "anpacken". Das sei aber noch eine gewaltige Anstrengung und würde sicherlich "nicht ganz schnell gehen."