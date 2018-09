"Münchner Runde" über Wohnen: Wer stoppt die Mietpreis-Spirale?

In München sind am Wochenende Tausende auf die Straße gegangen, um für bezahlbaren Wohnraum zu demonstrieren. Experten beklagen den geringen Wohnungsbau. Und was tun gegen die Luxussanierungen? Durch die hohe Attraktivität Bayerns wird sich die Situation in den nächsten Jahren noch verschärfen. Hat die Politik geschlafen? Die Kanzlerin lädt jetzt zu einem Wohnungsbaugipfel ein. Wie geht es weiter?