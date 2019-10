30.10.2019, 21:47 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Münchner Runde: Technik verbessern statt Auto verteufeln

Kritik am Klimapaket gab es in der Münchner Runde reichlich. Für "Fridays for Future" gehen die Maßnahmen nicht weit genug, für "Fridays for Hubraum" sind es die falschen: Sie verlangen alternative Kraftstoffe - ebenso wie der Wirtschaftsminister.