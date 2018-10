Spitzenpolitiker diskutieren nach der Landtagswahl

"Kein schöner Abend für uns", sagt CSU-Generalsekretär Markus Blume gleich zu Beginn der am Abend der Landtagswahl. Die CSU habe aber einen "klaren Regierungsauftrag." Und so richten sich in der BR Sendung am Wahlabend die Blicke auf die kommenden Wochen und eine mögliche Koalition zwischen CSU und Freien Wählern. Währenddessen freut sich Grünen-Chef Hartmann über ein "gigantisches Wahlergebnis."

CSU-Generalsekretär sieht Ökologie als verpasstes Thema

Die CSU hat unter anderem einen deutlichen Teil der Wähler an die Grünen verloren. Generalsekretär Markus Blume sieht inhaltlich zwar "keine großen Übereinstimmungen bei zentralen Themen" mit den Grünen. Allerdings will er in den kommenden Wochen auch die inhaltliche Ausrichtung des Wahlkampfes analysieren.

"Wir müssen als CSU (…) uns selbst fragen, an welchen Stellen haben wir bestimmte Entwicklungen vielleicht nicht richtig in den Blick genommen. Da gehört das Thema Ökologie vielleicht dazu." Markus Blume, CSU-Generalsekretär

Blume äußert eine "Präferenz" für ein Bündnis mit den Freien Wählern und möchte "möglichst rasch eine stabile Regierung zusammen bekommen."

Freie Wähler betonen Gemeinsamkeiten mit CSU

Der Chef der Freien Wähler Hubert Aiwanger betont in der "Münchner Runde" dann auch die Gemeinsamkeiten mit der CSU und die Bereitschaft für ein Bündnis. Auch er sehe Ökologie als wichtiges Thema und wolle sich außerdem um die "Themen der Bürger" kümmern. Koalition mit der CSU ja - aber nicht um jeden Preis.

"Ich fordere einen fairen Umgang von der CSU. Wenn die uns um die Ecke bringen wollen, dann steige ich aus." Hubert Aiwanger, Chef der Freien Wähler

Hartmann freut sich über "gigantisches Wahlergebnis"

Auch die Grünen können sich nach dem besten Wahlergebnis ihrer Geschichte in Bayern eine Regierungsbeteiligung vorstellen. Ihr Spitzenkandidat Ludwig Hartmann macht aber klar: "Teilweise trennen uns Welten."

"Wir werden in keinen Unterbietungswettkampf mit Hubert Aiwanger einsteigen." Ludwig Hartmann, Fraktionschef der Grünen im Landtag

Er freue sich über das Wahlergebnis, das zeige: "Die Menschen in Bayern wünschen sich eine andere Politik, die wollen kein Weiter so."

Kohnen selbstkritisch mit der SPD

Die Spitzenkandidatin der SPD Natascha Kohnen sagt über das Wahlergebnis: "Es tut unglaublich weh." Es werde nun dauern, wieder Vertrauen zu den Wählerinnen und Wählern aufzubauen, auch dadurch, dass es in Berlin im Moment an "klarer Kante" fehle. Die Grünen hätten es als Oppositionspartei da einfacher gehabt sich zu positionieren.

"Das Ergebnis zeigt ganz klar: es ist eine unglaubliche Distanz zwischen den Wählern und der SPD entstanden und auch eine Skepsis." Natascha Kohnen, SPD-Landesvorsitzende in Bayern

AfD sieht Einzug in den Bayerischen Landtag als "Meilenstein"

Dass die AfD erstmals in den Bayerischen Landtag einzieht, bezeichnet Martin Sichert als "Meilenstein". Der Landesvorsitzende der AfD in Bayern deutet das Wahlergebnis als Zeichen für die "Unzufriedenheit" der Wähler "mit der Politik in Berlin."

"Die anderen Parteien setzen sich nicht mit den Menschen auseinander. (…) Wir sehen in den Großstädten, dass immer mehr Rentner zur Tafel gehen müssen und dann sehen, dass Menschen die neu ins Land kommen eine bessere Versorgung bekommen." Martin Sichert, AfD-Landesvorsitzender in Bayern

FDP-Kandidat Hagen muss am Abend noch zittern

Während der Sendung weiß FDP-Spitzenkandidat Martin Hagen noch nicht, dass seine Partei mit 5,1 Prozent knapp in den Landtag einziehen wird.

"Ich bleibe so lange wach, bis die letzte Stimme ausgezählt ist." FDP-Spitzenkandidat Martin Hagen

Hagen machte deutlich, dass er sich auf die Oppositionsarbeit freut: "Wir werden uns auf die Rolle der Opposition einstellen. Bayern tut eine lebendige Opposition gut."