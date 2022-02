Münchner Runde live: Wie stoppen wir die Preisexplosion?

Seit Monaten ist die Inflation so hoch wie schon lange nicht mehr. Lebensmittel wie Milchprodukte, Kartoffeln oder auch Kaffee werden teurer. Auch auf dem Wohnungsmarkt entwickelt sich die Preisspirale weiter nach oben. Und viele Menschen belasten sehr stark die hohen Energiepreise bei Gas, Heizöl, Strom und Benzin. Die Politik hat mittlerweile angekündigt, gegenzusteuern. Ein Heizkostenzuschuss wurde beschlossen, eine Erhöhung der Pendlerpauschale ist im Gespräch.

Hier ist die Inflation besonders heftig

Die Inflation betrifft derzeit vor allem Lebensmittel. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Preise laut statistischem Bundesamt insgesamt um 5,0 Prozent gestiegen. In den letzten Monaten war das der höchste Zuwachs seit 1993. Besonders teuer: Milchprodukte, Kartoffeln und Gemüse. Auch auf dem Wohnungsmarkt wird alles teurer. Zuletzt sind die Kaufpreise von Wohnungen und Häusern beispielsweise um 14 Prozent gestiegen. Der höchste Zuwachs seit 1970.

Am stärksten trifft die Inflation allerdings die Energiepreise. Aktuell beträgt die Inflationsrate hier 20,5 Prozent. Besonders stark betroffen sind dabei Gas, Heizöl, Strom und Benzin. Der Durchschnittspreis für ein Liter Sprit liegt in München derzeit rekordverdächtig hoch. 1,79 Euro müssen Verbraucher dafür bezahlen. Reichen die aktuellen Maßnahmen aus, um diese Entwicklungen umzukehren und ärmere Menschen zu entlasten oder müssen weitere getroffen werden, um so die Inflation zu stoppen? Darüber diskutiert die Münchner Runde an diesem Mittwochabend um 20.15 Uhr im BR Fernsehen und auf BR24.

Die Gäste in der Münchner Runde:

Hubert Aiwanger, Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident, Freie Wähler





Ronja Endres, Vorsitzende der bayerischen SPD





Prof. Veronika Grimm, Wirtschaftsweise, Universität Erlangen-Nürnberg





Agron Alija, Angestellter

Die Sendung moderiert BR-Chefredakteur Christian Nitsche.