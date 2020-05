Münchner Runde live: Wer rettet jetzt unsere Jobs?

Die Coronakrise schlägt auf den Arbeitsmarkt durch: Viele Unternehmen reagieren inzwischen mit dem Abbau von Jobs auf die schwierige Wirtschaftslage. Besonders hart trifft es dabei die Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg, die im bundesweiten Vergleich in Sachen Arbeitsmarkt sonst immer die Nase vorne haben.

Laut einer Umfrage des Ifo-Instituts haben in Bayern rund ein Fünftel der Unternehmen beschlossen, Arbeitsplätze abzubauen. Auch die Zahl der Firmenpleiten steigt an. Aus dem Mittelstand in Bayern kommt immer mehr Kritik an den Corona-Förderungen. Ist die Kritik gerechtfertigt? Wie retten wir die Jobs in Bayern?

Darüber diskutiert Moderator und BR-Chefredakteur Christian Nitsche in der Münchner Runde mit folgenden Gästen:

Hubert Aiwanger , Wirtschaftsminister in Bayern, Freie Wähler

, Wirtschaftsminister in Bayern, Freie Wähler Klaus Ernst , Bundestagsabgeordneter, Die Linke

, Bundestagsabgeordneter, Die Linke Veronika Grimm , Wirtschaftsweise und Wissenschaftlerin, Uni Erlangen-Nürnberg

, Wirtschaftsweise und Wissenschaftlerin, Uni Erlangen-Nürnberg Christine Lang, Unternehmerin, Wernecker Bierbrauerei