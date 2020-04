BR24Live Münchner Runde: Wer hilft Familien in der Corona-Krise?

Wie geht es weiter an Schulen und in den Kitas?

Michael Meier und seine Tochter sind kein Einzelfall. Viele Familien haben ihre Belastungsgrenzen längst überschritten. Wer kümmert sich um sie? Wie kann ihnen geholfen werden? Und wie geht es weiter an Bayerns Schulen und in den Kitas? Darüber diskutiert BR-Chefredakteur Christian Nitsche in der "Münchner Runde" ab 20.15 Uhr im BR Fernsehen und bei BR24 mit folgenden Gästen:

Michael Piazolo, Kultusminister in Bayern, Freie Wähler

Katharina Schulze, Fraktionschefin der Grünen im Bayerischen Landtag

Peter Dabrock, Professor für Ethik, Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)

Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands