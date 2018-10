17.10.2018, 18:04 Uhr

Münchner Runde live: Was kommt nach der Wahl?

Heute sind die Sondierungsgespräche der CSU gestartet. Wie geht es weiter in der bayerischen Politik? Und wackelt die GroKo in Berlin? Die Diskussion in der Münchner Runde, ab 20.15 Uhr im Livestream bei BR24.