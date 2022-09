Münchner Runde live: Energie-Experten beantworten Ihre Fragen

Seit Monaten belasten die hohen Energiepreise Verbraucher und die Wirtschaft. Von Seiten der Politik wurden bereits zwei Entlastungspakete verabschiedet, ein drittes Entlastungspaket wird momentan verhandelt. Doch Experten fordern bereits weitere Maßnahmen.

Experten beantworten Ihre Fragen zu Energie-Themen

Wie stark schlägt die Energiekrise im Winter zu? Wie können sich Verbraucher rüsten, wo kann beispielsweise gespart werden? Und wie muss die Politik reagieren? Diese und mehr Fragen beantworten Experten in der Münchner Runde. Dazu im Interview: der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Moderiert wird die Live-Sendung von BR-Chefredakteur Christian Nitsche.

Unsere Experten im Studio sind Prof. Karen Pittel, Leiterin des ifo Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen, Rechtsanwältin Leonora Holling, Vorsitzende des Bundes der Energieverbraucher, Norbert Endres, Energieberater Verbraucherzentrale Bayern, und die Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing, Prof. Ursula Münch.

Münchner Runde live

"Energie-Gipfel: Experten beantworten Ihre Fragen." Die Münchner Runde, am 21.09.2022, um 20:15 Uhr, live im BR Fernsehen oder im Stream auf BR24. Schicken Sie uns Ihre Fragen an die Experten: muenchner.runde@br.de oder in das Kommentarfeld.