Münchner Runde live: Dürre und Wassernot - Was können wir tun?

Die erste große Hitzewelle kommt. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat bereits vor den gesundheitlichen Gefahren gewarnt. Doch es gibt längst auch andere Probleme infolge des Klimawandels: Landwirte in Bayern kämpfen seit Monaten mit der großen Trockenheit auf ihren Feldern. Vor allem in Franken herrscht zum Teil bereits Wasserknappheit. Brauchen wir nun schärfere Maßnahmen seitens der Politik, wie es Klimaaktivisten schon lange fordern?

"Wir haben tatsächlich im Moment ein Niederschlagsdefizit, ein sogar extremes Niederschlagsdefizit im nordwestlichen Teil von Bayern," sagt Professor Harald Kunstmann, Lehrstuhlinhaber für Regionales Klima und Hydrologie an der Uni Augsburg. "Das bedeutet, dass es in nur circa drei Prozent aller Beobachtungen noch trockener war, als es im Moment ist. Und das zeigt schon, dass wir im Moment sehr extreme Bedingungen haben."

Dürre in Italien: Schäden in Milliardenhöhe

Noch drastischer ist die Situation momentan in Italien. Im Norden des Landes sind die Böden vielerorts ausgetrocknet. Dort, wo es seit Monaten nicht mehr geregnet hat, spricht man von der größten Dürre seit über 70 Jahren. In einigen Gemeinden wird das Wasser nachts sogar abgedreht. Jeglicher "unnötige" Verbrauch soll aktuell vermieden werden. Gerade für Landwirte ist diese Hitzewelle eine Katastrophe. Es ist die Rede von Schäden in Milliardenhöhe.

"Bei der Dürre geht es um die Landwirtschaft, da geht es um die Forstwirtschaft, da geht es aber letztlich auch um die Energiewirtschaft, und zwar nicht nur um die Wasserkrafterzeugung, sondern auch um das Kühlen von den letzten verbleibenden Atomkraftwerken oder auch den Kohlekraftwerken, die natürlich einen gewissen Mindestwasserstand haben müssen, um die Kraftwerke kühlen zu können," Prof. Harald Kunstmann

Reglementierung beim Wasserverbrauch in Bayern?

Jedoch nicht nur in Italien sind die Böden teils zu trocken, um darauf noch anzupflanzen, auch in Bayern kämpfen Landwirte mit den Folgen der hohen Temperaturen und der sinkenden Niederschlagsmenge in den vergangenen Jahren. Besonders stark betroffen ist Franken.

In Bayern, so Kunstmann, könne es irgendwann dazu kommen, dass das Gießen von Rasenflächen, das Befüllen von Schwimmbädern oder ähnliches reglementiert werde, so wie aktuell in Italien. "Nachhaltigkeit in der Wasserwirtschaft bedeutet, dass wir nicht mehr Wasser benutzen, als die Natur langfristig neu nachliefert," erklärt der Wissenschaftler.

