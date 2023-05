Die bisherige Verbotspolitik ist nach Ansicht der Bundesregierung gescheitert. Deshalb müsse der Cannabis-Konsum nun endlich entkriminalisiert werden. Ziel sei es unter anderem den florierenden Schwarzmarkt einzudämmen.

Kritiker warnen dagegen vor den Risiken – so auch die bayerische Staatsregierung. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) spricht von einem "Irrweg" und kündigt Widerstand gegen die Legalisierungspläne an: Modellregionen für die kontrollierte Freigabe, wie sie die Ampel-Koalition plant, soll es in Bayern nicht geben. Die Stadt München plant aber genau so eine Modell-Kommune zu werden.

Legalisierungs-Gegner berufen sich auf Rechtslage

Als Argument gegen eine Legalisierung von Cannabis berufen sich Gegner jedoch auch auf die Rechtslage. Denn eine Cannabis-Legalisierung ist grundsätzlich nicht mit EU- und Völkerrecht vereinbar.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) setzt dabei auf eine sogenannte Interpretationslösung. Das Ziel sei der größtmögliche Schutz von Kindern, Jugendlichen sowie der Gesundheit aller Bürgerinnen und Bürger. Dieses Zeil sei mit der bisherigen Verbotspolitik nicht erreicht worden, womit es neue Ansätze bräuchte.

Cannabis-Konsum steigt

Laut dem Epidemiologischen Suchtsurvey 2021 ist Cannabis die am häufigsten konsumierte illegale Droge. Rund 4,5 Millionen Menschen hätten 2021 in Deutschland in den letzten zwölf Monaten "gekifft". Auch europaweit ist ein Anstieg des Konsums zu beobachten.

Wie sinnvoll oder wie riskant ist eine Legalisierung mit Blick auf diese Zahlen? Wie sieht eine verantwortungsvolle Drogenpolitik aus? Und wie gehen wir als Gesellschaft mit anderen Drogen, wie zum Beispiel Alkohol, um?

Münchner Runde live

"Bayern, Bier – und Gras? Streit um die Cannabis-Legalisierung": Darüber diskutieren in der Münchner Runde:

Klaus Holetschek (CSU), bayerischer Gesundheitsminister

Carmen Wegge (SPD), Bundestagsabgeordnete

Eisi Gulp, Schauspieler

Claudia Berger, Präventionscoach

Um 20.15 Uhr im BR Fernsehen und im Stream bei BR24.