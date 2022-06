Münchner Runde Live: Angst vor Armut

Kinder- und Jugendarmut

Jedoch kann Armut auch schon Kinder und Jugendliche treffen. Kinder und Jugendliche, die in einer Armutslage aufwachsen, leiden oft unter sozialer Ausgrenzung, haben Bildungsnachteile oder leiden im Erwachsenenalter häufiger an physischen und psychischen Erkrankungen. Hinzu kommt auch eine politische Komponente. Junge Menschen, die unter Armut leiden, beteiligen sich seltener am demokratischen Meinungsbildungsprozess, fühlen sich weniger gesehen und verstanden. Das sei eine Gefahr für die Demokratie, meint die Armutsforscherin Irina Volf.