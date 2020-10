BR24Live: Münchner Runde - Corona-Helden im Streik

Mitten in der Krise legen Tausende "Coronahelden" ihre Arbeit nieder: in Kliniken, in Kitas, im Nahverkehr. Frust und Enttäuschung sind groß. Im Frühjahr noch als systemrelevant beklatscht, hat sich für die Betroffenen kaum etwas verbessert. Wann gibt es endlich mehr Lohn? Welche Folgen haben die Streiks für uns alle?

Darüber diskutiert die Münchner Runde, live um 20:15 Uhr. Im BR Fernsehen und hier im Stream.