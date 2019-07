Wird der Streit auf dem Rücken der Autofahrer ausgetragen? Das Bundesverkehrsministerium will gegen das Fahrverbot in Tirol klagen, auch Bayern hält die Sperrungen für nicht rechtens. Wie geht es weiter?

Tirols Landeschef Günther Platter hat im Verkehrsstreit erneut deutlich gemacht, dass Tirol an der Lkw-Blockabfertigung und den Fahrverboten auf Straßen im Großraum Innsbruck festhalten will. Er sei aber bereit, in Gespräche über die Verkehrssituation einzutreten, sagte Platter am Mittwoch.

Fahrverbote um Gemeinden zu entlasten

Tirol hatte zuletzt an Wochenenden Fahrverbote auf einigen Ausweich-Routen im Großraum Innsbruck durchgesetzt. Außerdem hatte die Tiroler Landesregierung die Fahrverbote für den Ausweichverkehr auf die Bezirke Reutte und Kufstein ausgeweitet.

Für Reisende in der Urlaubszeit könnte es zu erheblichen Behinderungen kommen. Die Maßnahmen sollen den Verkehr auf den Autobahnen halten und die Anrainergemeinden entlasten.

Zu Gast in der Münchner Runde sind: Hans Reichhart, Staatsminister für Wohnen, Bauen und Verkehr (CSU), Hajo Gruber, Bürgermeister in Kiefersfelden (Unabhängige Wählergemeinschaft), Georg Dettendorfer, Spediteur, Nußdorf im Inntal, Ingrid Felipe, Tiroler Landeshauptmann-Stellvertreterin (Die Grünen)

Es moderiert BR-Chefredakteur Christian Nitsche.