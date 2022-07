Münchner Runde: Glauber fordert mehr Raum für Bäche und Flüsse

Mehr Raum für Bäche und kleine Flüsse hat Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) angeregt. Von den Kommunen forderte er, kleinere Gewässer entsprechend zu renaturieren. Diese sollten so wieder längerfristig Wasser speichern können, damit "dieses Wasser in den Regionen bleibt, um dann am Ende der Landwirtschaft und der Ernte zur Verfügung zu stehen."

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Katharina Schulze, dagegen kritisierte die bayerische Staatsregierung. Diese tue nach wie vor zu wenig gegen Flächenversiegelung: "Es kann nicht sein, dass auf die flache Wiese ein Discounter gebaut wird und daneben ein Parkplatz." Die Fläche brauche man entweder für die Landwirtschaft oder als eine Art Schwamm, der Regenwasser aufnehme und langfristig speichern könne.

Schulze fordert Aktionspläne für Hitze in Kommunen

Schulze plädierte in der Sendung auch für sogenannte Hitzeaktionspläne, die die Kommunen aufstellen sollten. "Was verbirgt sich hinter diesem Konstrukt? Dass beispielsweise klar geregelt wird, wo gibt es kühle Räume, zum Beispiel in Kirchen oder in Bibliotheken, wo dann auch Bürgerinnen und Bürger an einem heißen Tag hingehen können, und dass zum Beispiel Trinkwasserbrunnen in der ganzen Stadt aufgestellt werden." Schulze forderte, dass hier der Freistaat die Kommunen massiv unterstützen müsse.

Umweltminister Glauber sprach angesichts von immer mehr Hitzetagen in Bayern von einer Herausforderung, die auf alle zukomme und die Deutschland auch nicht allein stemmen könne. Beispielsweise müsse in Zukunft die gesamte Stadtplanung anders gedacht werden, damit die Lebensqualität in Städten nicht massiv abnehme: "Wir müssen uns überlegen, wie wir blaue, grüne Infrastruktur in die Stadt hineinbringen."

Experte befürchtet massiven Wassermangel vor allem in Franken

Dass Teile Unterfrankens unter Wassermangel leiden, ist ein bekanntes Dilemma. Schon in den 70er Jahren wurde durch das System Main-Donau-Kanal und die Fränkische Seenplatte versucht, Nordbayern mit Wasser aus dem Süden zu versorgen. Das reicht aber heute nicht mehr aus. Die Folgen der Dürre sind offensichtlich, das betonte der Klima- und Wasserexperte Professor Harald Kunstmann in der Münchner Runde: "Franken wird in Zukunft ein massives Trockenheitsproblem haben. Aber auch im Karwendel in Oberbayern müssen wir uns Gedanken machen, wie wir mit Trockenheit umgehen."

Ein weiteres Problem laut Kunstmann: Es wären einfach mehr Niederschläge nötig, damit sich der Grundwasserspiegel wieder auffülle. "Also kurzfristige Niederschläge über einzelne Wochen und Monate werden nicht reichen, den Grundwasserspiegel aufzufüllen. Der hat sich über drei Jahre hinweg geleert. Und man kann davon ausgehen, dass man entsprechend auch Jahre braucht, um den wieder auszufüllen."