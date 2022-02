Münchner Runde live: Gehen die Klimaaktivisten zu weit?

Waren bisher vor allem Demonstrationen, zum Beispiel von "Fridays for Future", die Hauptprotestform für eine bessere Klimapolitik, greifen Teile der Klimaaktivisten nun zu radikaleren Methoden.

Heute wurde die Frachtzufahrt zum Münchner Flughafen von Klimaaktivsten der Bewegung "Aufstand der letzten Generation" blockiert, indem sie sich mit ihren Händen auf die Fahrbahn klebten. Ähnliche Aktionen hatte es in den letzten Tagen bereits in München, Bayreuth und Nürnberg sowie am Hamburger Hafen gegeben. Im Bundeslandwirtschaftsministerium in Berlin kippten die Aktivisten der "Letzten Generation" Mist aus.

Für ihre Aktionen werden die Aktivisten scharf kritisiert. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir warf ihnen "vordemokratische" Vorstellungen von Politik vor. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) kündigte an, dass Straftaten konsequent verfolgt und geahndet würden.

Wie sehr kann sich die Szene noch radikalisieren? Wie reagiert die Politik darauf? Und welche Auswirkungen hat dies auf unsere Gesellschaft? Darüber diskutieren heute in der Münchner Runde:

Joachim Herrmann, bayerischer Innenminister, CSU

Eva Lettenbauer, bayerische Landesvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen

Prof. Ursula Münch, Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing

Lisa Poettinger, Klima- und Umweltaktivistin

Moderiert wird die Sendung von BR-Chefredakteur Christian Nitsche.