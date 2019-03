vor 11 Minuten

Minister Reichhart: "Wir müssen bauen, bauen, bauen"

Vielerorts steigen die Mieten inzwischen doppelt so schnell wie die Einkommen. Bayerns Bauminister Hans Reichhart will bis zum Jahr 2025 in Bayern 500.000 neue Wohnungen schaffen. Das sagte er am Abend erneut in der Münchner Runde im BR Fernsehen.