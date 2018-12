Münchner retten Reptilien aus ganz Europa

Die besonders gut ausgestattete Reptilienauffangstation in München kümmert sich sogar um Tiere aus ganz Europa.

Luxemburger Online-Reptilienhändler musste Tiere abgeben

Die Luxemburger Polizei überprüfte einen Online-Reptilienhändler und fand unzählige Tiere in jämmerlichem Zustand und wenig artgerechten Behausungen. Der Mann, der mit den Tieren handelte, musste alle abgeben – einige konnten in Luxemburger Auffangstationen untergebracht werden. Doch viele der gefundenen Tiere waren giftig: so kamen elf Kobras, sieben Vipern und über 100 teilweise äußerst giftige Skorpione nach München - in die Reptilienauffangstation.

Münchner Reptilienauffangstation: größte Auffangstation Deutschlands

Jährlich werden in München in der größten Auffangstation ganz Deutschlands über 1.200 Tiere gerettet und weitervermittelt. Immer wieder kommt es vor, dass die Münchner Einrichtung Tiere aufnimmt, weil an anderen Orten und in anderen Ländern, geschulte Tierpfleger und Tierärzte fehlen.