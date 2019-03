Münchner Polizeiskandal: Grüne beklagen "Geheimhaltungstaktik"

"Eine solche Geheimhaltungstaktik weckt naturgemäß Misstrauen", so Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze weiter. Sie forderte nun einen umfassenden Bericht im Landtags-Innenausschuss.

Polizisten im Visier der Ermittler

Am Freitag war bekannt geworden, dass die Münchner Staatsanwaltschaft gegen mehrere Polizeibeamte wegen eventuell strafbarer Inhalte in einer Chat-Gruppe ermittelt. Unter anderem geht es um zwei möglicherweise antisemitische Videos. Außerdem wurde ein Foto von einer Hakenkreuzschmiererei gefunden. Entdeckt wurde all dies im Rahmen anderer Ermittlungen auf dem privaten Handy eines Polizisten. Der Bayerische Rundfunk hatte als erstes darüber berichtet.

Aufdeckung gefordert

Schulze fordert vom Innenministerium umfangreiche Aufklärung, auch über mögliche rechtsextreme Strukturen innerhalb der bayerischen Polizei. Zudem will sie wissen, wann genau das Ministerium erste Informationen von den Vorgängen in der Münchner Polizeieinheit erhielt. Minister Joachim Herrmann (CSU) müsse nun alles auf den Tisch legen.