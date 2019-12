Münchner Polizei will Kommentare auf Instagram wieder zulassen

Die Münchner Polizei will am kommenden Montag auf ihrem Instagram-Kanal wieder Kommentare zulassen. Das hat ein Sprecher auf Nachfrage des BR angekündigt. Das Präsidium hatte die Funktion am 7. Dezember deaktiviert, weil es zu teilweise strafrechtlich relevanten Beleidigungen und Bedrohungen gekommen war.

Polizei-Kontrollen auf Drogen

Auslöser war ein Großeinsatz der Polizei bei einem Konzert in der Olympiahalle am Abend zuvor. Dort hatten etwa 170 Beamte nicht nur Fans von Rapper RAF Camora und Bonez MC, sondern auch die Musiker selbst kontrolliert. Laut Polizei kam es zu 22 Anzeigen. Des Weiteren wurden 31 Fahrten unter Drogeneinfluss registriert. Zwei Band-Mitglieder wurden abgeführt.

Wüste Beschimpfungen der Polizei

Nach der Aktion wurde die Behörde auf ihrem Instagram-Kanal teilweise wüst beschimpft. Beamte wurden sogar bedroht. Ein Sprecher sagte, er habe so etwas Heftiges in den letzten fünf Jahren noch auf keiner Social-Plattform der Polizei erlebt. Ein sachlicher Dialog sei nicht mehr möglich gewesen, auch deshalb habe die Behörde die Kommentarfunktion vorübergehend gestoppt.

Auswertung der Hass-Posts dauert an

Die Polizei gehe regelmäßig Hinweisen auf einen möglichen Drogenkonsum bei Veranstaltungen nach, dazu seien sie auch von Amts wegen verpflichtet. So seien bei einem anderen Konzert anderer Musiker zwei Wochen zuvor ebenfalls Drogenkontrollen durchgeführt worden. Die Reaktion im Netz auf diese Maßnahme stehe aber in keinem Vergleich zu den Anfeindungen am letzten Wochenende. Die Auswertung der Hass-Posts, hinter denen viele Jugendliche vermutet werden, dauert hinsichtlich ihrer strafrechtlichen Bewertung immer noch an.