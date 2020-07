Münchner Polizei reagiert auf Racial Profiling-Vorwurf

Die Polizei München hat auf den Vorwurf reagiert, sie habe im Zuge einer Kontrolle Racial-Profiling angewandt. Kritiker hatten den Beamten vorgeworfen, die Kontrolle von drei jungen schwarzen Männern am Mittwoch im Englischen Garten und der anschließend ausgesprochene Platzverweis, seien rassistisch motiviert gewesen.

Wie ein Sprecher des Präsidiums mitteilte, sei die Gruppe gegen 17 Uhr von der Polizei angesprochen worden, weil die drei Männer eine Kontrollstelle umgehen wollten. Dabei sei aus der Gruppe heraus schnell der Vorwurf geäußert worden, die Kontrolle erfolge aus rassistischen Gründen. Laut Polizei sei einer der Männer aggressiv geworden. Daraufhin seien gegen die 24 und 25 Jahre alten Männer Platzverweise ausgesprochen worden.

Betroffener widerspricht Polizei München

In einer Sprachnachricht auf WhatsApp, die der Journalist Malcolm Ohanwe, der Bruder eines Betroffenen, auf Social-Media-Plattformen veröffentlichte, widerspricht er der Einschätzung der Polizei. Darin heißt es: "Wir wollten in den Englischen Garten und sind direkt in eine Personenkontrolle geraten."

Sie hätten der Polizei daraufhin ihre Ausweise überreicht. Alle drei haben einen deutschen Pass und wurden in München geboren. Anschließend sei direkt ein Platzverweis bis zum nächsten Tag ausgesprochen worden. Sollten sie den Englischen Garten doch betreten, sei ihnen mit der Unterbringung in einer Polizeizelle gedroht worden.

"Einfach weil wir existieren"

Ohanwe ist in der Sprachnachricht hörbar betroffen. "Wir hatten nicht mal Alkohol dabei. Wir wurden kontrolliert, einfach, weil wir existieren", sagt am Ende zu seinem Bruder, dem Journalist, der die Nachricht veröffentlichte. Als die drei Münchner die Polizei, um einen Grund für die Kontrolle fragen, soll man ihnen gesagt haben, es habe Ausschreitungen in Berlin und Frankfurt gegeben und die wolle man in München verhindern.

Gestern hat die Polizei München im Bereich des Englischen Gartens nach eigenen Angaben insgesamt 90 Personen des Platzes verwiesen – quer durch alle Nationalitäten, wie sie selbst angeben. Der Sprecher betonte, dass der Rassismusvorwurf sehr ernst genommen werde, man allerdings noch nicht alle Informationen für eine umfassende Stellungnahme gesammelt habe. So seien noch nicht alle an der Kontrolle beteiligten Kräfte befragt worden. Auch einen Kontakt zu den drei Männern habe es seitdem nicht gegeben.

Studie zu Rassismus in der Polizei

Noch im Juni hatte das Bundesinnenministerium eine Studie über das sogenannte "Racial Profiling" in Aussicht gestellt, doch Innenminister Seehofer (CSU) nahm die Ankündigung wieder zurück. Kontrollen nur aufgrund von äußeren Merkmalen seien in der Polizei verboten und kämen deshalb auch nicht vor, begründete der Politiker die Entscheidung - was ihm viel Kritik einbrachte.

Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hatte mitgeteilt, er sehe keine Notwendigkeit für eine solche Untersuchung. Vielmehr müsse bei Verdachtsfällen konsequent gehandelt werden.