Münchner Polizei warnt: Erneut SMS mit Schadsoftware im Umlauf

Das Bayerische Landeskriminalamt hat bereits Ende Januar vor einer Betrugsmasche gewarnt, auf die Handybenutzer immer wieder hereinfallen. Jetzt registriert die Münchner ebenso wie die Polizei im Raum Nördlingen, dass weiterhin viele Menschen solche tückischen SMS-Mitteilungen erhalten.

SMS kündigt angebliches Paket an

In der SMS heißt es zum Beispiel: "Ihr Paket wurde verschickt. Bitte überprüfen und akzeptieren Sie es." Gutgläubige, die auf den folgenden Link klicken, installieren unbeabsichtigt eine Schadsoftware. Kurz danach werden von dem betroffenen Handy unkontrolliert mehrere hundert SMS an verschiedene fremde Rufnummern versendet.

Empfänger wird unwissend zum Komplizen

Der betrogene Handynutzer wird damit selbst zum Absender der gefährlichen SMS. Abhängig vom Mobilfunkvertrag kann das für die Geschädigten auch teuer werden. Außerdem besteht die Gefahr, dass Fremde aus der Ferne auf die Handydaten zugreifen können.

Die Polizei warnt deshalb, auf keinen Fall die Links anzutippen. Zu erkennen sind sie an der Endung "http:// .....fw.duckdns.org". Wer bereits in die Falle getappt ist, kann sich an die Hotline für IT-Notfälle des Landeskriminalamtes wenden: 089/1212-4400.

Was die Schadsoftware alles auf dem Smartphone anrichten könne, sei bislang nicht abschließend geklärt, hieß es. Der beste Schutz sei, die Nachricht zu löschen und keinesfalls auf den Link zu klicken.

Tipps der Polizei für Geschädigte des Trickbetrugs