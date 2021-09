Münchner Polizei hängt Wahlplakate von rechtsextremer Partei ab

Eine "Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten" - so hat die Staatsanwaltschaft München I die Wahlplakate der rechtsextremen Splitterpartei "III. Weg" bewertet. Auf ihnen war der Slogan "Hängt die Grünen!" zu lesen. Die Münchner Polizei hat die Plakate deshalb nun sichergestellt, wie ein Sprecher am Mittwoch mitteilte.

Grüne hatten Anzeige erstattet

Auch in einigen Städten Sachsens wurden Plakate mit dem gleichen Motiv aufgehängt - teilweise über Wahlwerbung der Grünen. Die Stadt Zwickau lässt die Plakate nun auch entfernen. Die Grünen hatten wegen der Plakate Anzeige erstattet. Das Motiv sei eine öffentliche Aufforderung zu Straftaten. Die Staatsanwaltschaft Zwickau hatte jedoch keine Ermittlungen eingeleitet, weil die Plakate keine Aufforderung zu einer konkreten Tat darstellten. Laut den Grünen hat der "III. Weg" die Plakate auch in Nordsachsen, im Vogtland und in Leipzig aufgehängt. Auch dort solle jeweils Anzeige erstattet werden.

Wahlplakate auch im Landkreis Miltenberg

Auch im Landkreis Miltenberg in Unterfranken sorgen die Wahlplakate der rechtsextremen Partei für Aufregung. Auf den Plakaten stehen unter anderem Parolen wie "Kriminelle Ausländer raus", kombiniert mit dem Bild einer blutigen Hand oder "Weg mit der Scheiße", kombiniert mit dem Bild einer Toilette, in der die Logos der etablierten Parteien heruntergespült werden. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung auf die provokanten Wahlplakate hat die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt. Auf Nachfrage von BR24 sagt das Polizeipräsidium Unterfranken dazu: "Die Plakate wurden durch das dortige Kommissariat für Staatsschutz überprüft. Der Inhalt erfüllt keinen strafrechtlichen Tatbestand (Volksverhetzung o.ä.). Es wurde entsprechend auch kein Ermittlungsverfahren eingeleitet."