Münchner Polizei gelingt Schlag gegen "falsche Polizisten"

Es ist die immer gleiche Masche: Betrüger rufen ältere Menschen per Telefon an, geben sich als Polizisten aus und fordern ihre Opfer unter fadenscheinigen Gründen dazu auf, Geld abzuheben und an die vermeintlichen Polizisten zu übergeben. Solche Fälle von Callcenter-Betrug gehen bei der Polizei laufend ein. In München ist der Polizei nun einen Schlag gegen sogenannte "falsche Polizisten" gelungen - dank der Geistesgegenwart eines 69-jährigen Mannes.

Unbekannter gab sich als Kriminalbeamter aus

Der Münchner aus dem Stadtteil Bogenhausen wurde laut Polizei von einer unbekannten Person angerufen, die sich am Telefon als Kriminalbeamter ausgab. Der vermeintliche Polizist erzählte dem 69-Jährigen, dass in seiner Gegend eingebrochen worden sei und zudem ein Bankmitarbeiter betrügerisch arbeiten würde. Deshalb solle er Geld von der Bank holen und der Polizei übergeben. Das Geld würde direkt bei ihm zu Hause abgeholt werden.

24-jährige Abholerin festgenommen

Der Münchner erkannte den Betrug und informierte parallel die Polizei. Echte Beamte fuhren daraufhin zu dem Mann und assistierten ihm bei den weiteren Telefonaten mit den Betrügern, denen der 69-Jährige vorspielte, 10.000 Euro von der Bank geholt zu haben. Als schließlich eine 24-jährige Abholerin mit Wohnsitz in Rosenheim bei ihm eintraf, wurde diese von den Beamten vor Ort festgenommen und in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums gebracht. Ihr Auto, mit dem sie zur Abholung gekommen war, wurde sichergestellt.

Polizei erhofft sich weitere Erkenntnisse

Ein Ermittlungsrichter erließ am Freitag Haftbefehl wegen Verdunklungsgefahr. Die Münchner Polizei erhofft sich durch die Festnahme weitere Erkenntnisse im Bereich "Falsche Polizeibeamte". Die AG-Phänomene des Polizeipräsidiums München hat die weiteren Ermittlungen übernommen.