Münchner Polizei ermittelt wegen Vergewaltigung von 15-Jähriger

Ein Polizeisprecher sagte, dass weitere Einzelheiten zu dem Vorfall aufgrund der noch laufenden Ermittlungen derzeit allerdings nicht berichtet werden können. Dies geschehe zu einem späteren Zeitpunkt. Auch von der Münchner Staatsanwaltschaft heißt es, man könne derzeit keine Stellungnahme abgeben, um den Ermittlungserfolg nicht zu gefährden.

Fahndung nach dem sechsten mutmaßlichen Täter läuft

Ende September sollen sechs afghanische Flüchtlinge eine 15-Jährige an unterschiedlichen Tagen jeweils einzeln vergewaltigt haben. Der mutmaßliche Haupttäter soll in seiner Vernehmung von einvernehmlichem Sex gesprochen haben. Fünf Beschuldigte sitzen in Untersuchungshaft, nach dem sechsten wird weiter gefahndet.

Die 15-Jährige, die in einer Jugendeinrichtung wohnt, soll mit dem jüngsten aus der Gruppe näher bekannt gewesen sein.