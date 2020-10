Münchner Polizei bekommt neuen Chef

An der Spitze des Münchner Polizeipräsidiums steht am Freitag ein Stabwechsel an: Innenminister Joachim Herrmann verabschiedet den langjährigen Behördenleiter Hubertus Andrä in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird Thomas Hampel, der bisherige Präsident des Landesamtes für Asyl und Rückführungen. Mit rund 6.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das Münchner Polizeipräsidium die größte Polizeibehörde des Freistaats.

Harte Amtszeit: Anschlag am Oly und Polizei-Drogenskandal

Der gebürtige Garmisch-Partenkirchener Hubertus Andrä war seit 2013 ihr Chef. In seine Amtszeit fiel der rechtsextreme Anschlag am Olympiaeinkaufszentrum, bei dem zehn Menschen starben, darunter auch der Attentäter. Gefordert war der scheidende Polizeipräsident zuletzt durch einen schlagzeilenträchtigen Drogenskandal in seiner Behörde. Mehr als 20 Polizisten sollen an illegalen Rauschgift-Geschäften beteiligt gewesen, die Ermittlungen in dem Komplex laufen noch. Andrä forderte ein hartes Durchgreifen für den Fall, dass sich die Vorwürfe bestätigen sollten.