Münchner Olympiahalle: Drogenrazzia bei Rapkonzert

13.000 Fans jubelten in der ausverkauften Olympiahalle den Idolen RAF Camora und Bonez MC zu, deren Programm "Palmen aus Plastik 2" mit 70 Millionen Streams den Streamingrekord im deutschsprachigen Raum hält. Kaum war das Konzert vorbei, führte die Polizei mit rund 100 Beamten eine Razzia gegen Drogen durch. Wie BR24 von der Polizei erfuhr, war die Aktion seit längerem geplant. Auch bei Konzerten der beiden Deutschrapper in anderen Bundesländern seien regelmäßige Razzien an der Tagesordnung. Grund sei, dass es im Umfeld dieser Konzerte in der Vergangenheit immer wieder Hinweise auf Drogenmissbrauch gegeben habe.

Aufwärtstrend bei neuen Produkten

Dem aktuellen Bericht der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Marlene Mortler, gibt es zwar bei Jugendlichen einen Rückgang bei Tabak- und Alkoholkonsum, dafür einen klaren Aufwärtstrend bei neuen Produkten wie E-Zigaretten und Wasserpfeifen. Drogen seien in Deutschland nach wie vor "ein echtes Problem", berichtet Mortler.