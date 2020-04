Münchner Oktoberfest fällt wegen Corona-Krise aus

Auch "Gillamoos" in Abensberg fällt aus

Auch der Gillamoos, einer der ältesten Jahrmärkte in Bayern, fällt dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Das hat Markus Söder ebenfalls im Rahmen der Pressekonferenz mitgeteilt. "Es geht nicht nur um das Oktoberfest, wir haben noch einige andere Feste, die auch kurz um die Zeit sind, sei es Gillamoos oder andere, über die wir hier ähnlich entscheiden müssen." Das Gillamoos-Volksfest in Abensberg sollte von 3. bis 7. September stattfinden. Die Stadt Abensberg hat die Absage auf ihrer Homepage bereits bestätigt.

AfD: Kleinere Volksfeste zulassen

Der bayerische Landtagsabgeordnete der AfD, Andreas Winhart, fordert ab dem Herbst kleinere Volksfeste zuzulassen: "Da der Andrang auf kleineren Volksfesten üblicherweise nicht so groß ist wie beim Oktoberfest in München, ist hier genau zu prüfen, ob diese ab September nicht doch stattfinden können. Dass es hierzu besondere Auflagen wie größere Freiflächen und größere Tischabstände in Bierzelten braucht, ist aus hygienischen Gründen geboten." Die gesamte Branche in existenzbedrohende Schwierigkeiten zu bringen, stünde in keinem Verhältnis mehr.