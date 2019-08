Münchner Oktoberfest: E-Scooter dürfen nicht aufs Wiesngelände

Der neue Wiesnchef Clemens Baumgärtner (CSU) sagte am Dienstag, dass das Oktoberfest die Mischung aus Nostalgie und Modernität auszeichnet. Neben neuen Fahrgeschäften wurde das Sicherheitskonzept überarbeitet.

E-Scooter müssen draußen bleiben

So dürfen die auch in München an vielen Stellen mietbaren E-Scooter nicht auf das Gelände, sie müssen laut Baumgärtner außerhalb des Festgeländes am mittleren Sperrring abgestellt werden. Außerdem gilt ein grundsätzliches Drohnenflugverbot für die Theresienwiese.

22 Unfälle mit E-Scootern, drei Schwerverletzte

Seit Einführung der E-Scooter hat es in München 22 Verkehrsunfälle mit den neuen Rollern gegeben, dabei wurden zwölf Personen verletzt, drei von ihnen schwer. Diese Zahlen stellte das Polizeipräsidium heute vor.

Straftat: Betrunken auf dem E-Tretroller

Demnach stellten die Beamten bei Kontrollen seit Mitte Juni 418 Betrunkenheitsfahrten fest. Gezählt wurden dabei Fahrten ab 0,3 Promille Blutalkohol, bei denen die Fahrer jedoch fahruntüchtig waren. Das gilt nach der Straßenverkehrsordnung als Straftat und wird angezeigt.

Alkohol auf dem E-Scooter kann den Führerschein kosten

251 Fahrer hatten zwischen 0,5 und 1,1 Promille. Wegen dieser Ordnungswidrigkeit droht ihnen beim ersten Verstoß eine Geldbuße von 500 Euro, ein Monat Führerscheinentzug und zwei Punkte in Flensburg. Manche Fahrer hatten sogar mehr als 1,1 Promille Alkohol im Blut.

Null-Promille-Grenze für E-Scooter gefordert - Ministerium lehnt ab

Seit E-Roller auf den Straßen zugelassen sind, greifen Polizisten auch immer wieder betrunkene Fahrer auf. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordert nun eine Null-Promille-Grenze, doch das Bundesverkehrsministerium sieht keinen Handlungsbedarf.

Nürnberg OB : "Kein ökologischer Meilenstein"

Auch in Nürnberg herrscht keine E-Scooter-Euphorie. Gut eineinhalb Monate nach der Zulassung von E-Scootern in Deutschland zieht Nürnbergs OB Ulrich Maly eine kritische Bilanz: "Dass sie auch Spaß bereiten, das will ich ja gar nicht bestreiten. Aber sie sind jetzt kein ökologischer Meilenstein."