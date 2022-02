Münchner Oberbürgermeister Reiter positiv auf Corona getestet

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das bestätigte ein nach positivem Schnelltest durchgeführter PCR-Test.

Reiter und Ehefrau in Quarantäne

Laut einem Sprecher der Stadt München hat der Oberbürgermeister keine nennenswerten Symptome und wird während der Quarantäne von zu Hause aus arbeiten. Seine Frau Petra wurde ebenfalls positiv getestet und befindet sich zeitgleich in Quarantäne, teilte die Stadt München weiter mit.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der bayerischen Landeshauptstadt lag am Mittwoch bei rund 2.380. Zum Vergleich: Das RKI gab bundesweit den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Mittwochmorgen mit 1450,8 an.