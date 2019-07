08.07.2019, 20:19 Uhr

Münchner OB Reiter stellt sich hinter Radentscheid

Sichere Radwege in ganz München und ein Radlring um die Altstadt: Die SPD in München und ihr Oberbürgermeister Dieter Reiter stellen sich hinter den Radentscheid. Am 24. Juli will der Stadtrat über die zwei Bürgerbegehren abstimmen.