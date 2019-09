Münchner Norden: Wer vergiftet das Grundwasser mit Chemikalien?

Mit dem Grundwasser im Münchner Norden stimmt etwas nicht. Im Wasser wurde eine hohe Konzentration von giftiger Perfluoroctansulfonsäure - kurz PFOS – entdeckt. Doch wer ist der Verursacher?

Entdeckt wurde die Perfluoroctansulfonsäure erstmals in der Moosach bei Hangenham - nahe Freising - im Rahmen des sogenannten "Mosaik-Programms" - einem landesweiten Überwachungsprojekt für Gewässer. Christian Leeb vom Wasserwirtschaftsamt hat hier eine gefährlich hohe Konzentration der Chemikalie ausgemacht.

"Wir sind auf dem Areal der Panzerwiese fündig geworden und haben eine sehr hohe Konzentration von Perfluoroctansäure festgestellt - 140 Nanogramm pro Liter im Grundwasser. Der Grenzwert, ab dem das Grundwasser saniert werden muss, liegt bei 100 Nanogramm. Deswegen schauen wir jetzt, dass wir die Quelle finden können." Christian Leeb, Leiter Wasserwirtschaftsamt München

Auswirkungen der Chemikalie auf die Gesundheit

Nur wenige Kilometer oberhalb der Stelle, an der zum ersten Mal erhöhte Werte gemessen wurden, liegt der Lehrstuhl für aquatische Systembiologie der TU München. Das Institut ist in einer alten Mühle direkt an der Moosach untergebracht.

Auch die Fischbestände dort sind von der Vergiftung betroffen. Die Ironie dabei: Die Wissenschaftler haben die Wirkungsweise der Chemikalie hier vor Kurzem erforscht.

"Wir haben nachgewiesen, dass eine Lebertoxizität auftretet kann, also eine Veränderung der Funktion der Leber als Entgiftungsorgan im Körper, eine Immuntoxizität, Verringerung der Spermienzahlen bis hin zur Entstehung von verschiedenen Krebsarten." Dr. Sebastian Beggel, Ökotoxikologe TUM

PFOS seit 2010 in der EU verboten

Perfluoroctansulfonsäure wurde 2010 von der EU verboten. Bis dahin waren sie und andere ähnliche Stoffe in zahlreichen Produkten im Einsatz:

"Hauptverantwortlich bei Schadensfällen waren bisher Brandereignisse, auch speziell auf Flugplätzen, wo viel mit Löschschäumen gearbeitet wird. Diese Schäume haben bis 2011 ganz legal solche Stoffe enthalten, insbesonders die Perflouroctansäure. Andere Betriebe, die damit arbeiten, sind Galvaniken und Textilhersteller. Auch in der Industrie wurden Stoffe verwendet, die solche Chemikalien enthalten. Es ist ein Detektivspiel, die Quelle zu finden." Christian Leeb, Leiter Wasserwirtschaftsamt München

Detektivspiel auf der Suche nach dem Verursacher

Bei Eching unweit von München sinken die Giftkonzentrationen plötzlich stark ab - folglich muss das Gift auch hier in den Fluss kommen. Doch Industrie-Betriebe, die für den Eintrag verantwortlich sein könnten, gibt es hier nicht. Der Stoff muss also über das Grundwasser in den Fluss gelangen, das hier von Süden her einsickert.

Flugplatz Schleißheim wird als Verursacher ausgeschlossen

Genau dort liegt der Flugplatz Schleißheim. In der Vergangenheit waren Flugplätze wiederholt Ausgangspunkt für eine Verseuchung. Heute wird der ehemalige Militärstützpunkt als Sportflughafen genutzt. Aber auch Hubschrauber der Bundespolizei sind stationiert. Liegt hier der Quelle der Verunreinigung?

Die Ergebnisse der jüngsten Untersuchungsreihe geben Entwarnung für die Flughafenbetreiber - es wurden hohe Konzentrationen von PFOS im Grundwasser der sogenannten Panzerwiese gefunden, die oberhalb des Geländes liegt und damit flussaufwärts vom Flugplatz.

"Der Flugplatz in Oberschleißheim kommt nach unserer Einschätzung nicht als Verursacher in Betracht, da die Fließrichtung des Grundwassers nicht mit dem Schadensbild, das wir festgestellt haben, übereinstimmt." Christian Leeb, Leiter Wasserwirtschaftsamt München

Liegt die Quelle im Euroindustriepark?

Dafür verdichten sich jetzt allerdings die Hinweise, dass der Verursacher der Verunreinigung irgendwo im Norden Münchens liegen muss.

"Nachdem sich die Konzentration speziell hier im Bereich zwischen Hasenbergl und B13 auf der Panzerwiese am höchsten erwiesen haben, vermuten wir, dass wir im Euroindustriepark, dem Industriegebiet, suchen müssen. Wir werden da weitere Messungen durchführen." Christian Leeb, Leiter Wasserwirtschaftsamt München

Die Suche geht weiter, aber die Grundwassermessungen ziehen die Schlinge um den mutmaßlichen Umweltsünder immer enger.