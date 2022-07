Münchner Museumsinsel: "Forum der Zukunft" eröffnet

Das "Forum der Zukunft" im Deutschen Museum in München ist bereit für Besucher. Am Samstag hat Generaldirektor Wolfgang M. Heckl mit Unterstützung von Bayerns Kunstminister Markus Blume (CSU) im "Streaming Dome" auf einen roten Knopf gedrückt. Daraufhin war an der riesigen Kuppel des ehemaligen Planetariums ein Strom von Bildern zu sehen, der die historische Entwicklung des Forums aufzeigen sollte: vom Bau des Kongresssaalgebäudes ab 1928 über die Zeit, als dort nach dem Krieg Basketball gespielt wurde bis zu den Zeiten des Imax-Kinos.

Das Gebäude an der Ludwigsbrücke habe eine bewegte Geschichte hinter sich und sei jetzt in der Zukunft angekommen, sagte Generaldirektor Heckl: "Wir wollen das Museum zu einem Ort machen, an dem die Gesellschaft ihre Zukunft verhandelt, an dem Menschen sich darüber austauschen können, was für einen Fortschritt sie sich wünschen und welche Aufgaben Wissenschaft und Technik dazu erfüllen müssen."

Prominent besetzte Podiumsrunde

Nach den Eröffnungsreden gab es ein kurzes Podiumsgespräch mit dem "Isar Aerospace"-Gründer Josef Fleischmann, der Astrophysikerin und Astronautin in spe, Suzanna Randall, und Tatjana Wilk, Leiterin des Munich Quantum Valley. Raumfahrt und Quanten-Computing sind wichtige Themen für das "Forum der Zukunft".

Viele Attraktionen für Besucher

Die Verantwortlichen betonen, dass es im "Forum der Zukunft" viele Möglichkeiten für Veranstaltungen und neuartige Formate gibt: Im Erdgeschoss wartet auf rund 200 Quadratmetern das neue Virtual-Reality-Labor des Deutschen Museums namens "Proxy" auf die Besucherinnen und Besucher. Das Proxy wird künftig dreimal pro Woche bespielt, der Besuch im August ist kostenlos möglich.

Im angrenzenden "Experience Center" können in Zukunft auf rund 700 Quadratmetern Präsentationen, Workshops und Kunstinstallationen gezeigt werden. Bei der Eröffnung bekam man schon einen Eindruck, was sich dort an Zukunftstechnologien erleben lässt: Roboter, Modelle von Raketen und Solarflugzeugen – und einen sogenannten "Deep-Fake-Spiegel" gibt es, mit dem man sich in andere Personen verwandeln kann.

Genuss für Gaumen und Ohren im Freien

Der Blitz-Music-Club und das Blitz-Restaurant mit Isar-Terrasse bleiben erhalten, außerdem steht für Veranstaltungen auch eine neue Außenfläche in einem Innenhof des Museums zur Verfügung. Dort zieht im August der "Eulenspiegel Flying Circus" mit Kabarett und Kleinkunst ein.

Im ersten Obergeschoss gibt es neben dem Streaming Dome - ausgelegt für bis zu 300 Personen - noch das ehemalige Imax-Kino mit 330 Plätzen – beides zusammen auf einer Fläche von rund 600 Quadratmetern.