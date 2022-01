Münchner Mietspiegel: Stadt bittet um Hilfe bei Datenerhebung

Für die Erstellung des neuen Mietspiegels, der im Frühjahr 2023 erscheinen wird, bittet die Stadt München ihre Bürger um Unterstützung. Zum Jahresbeginn 2022 erhalten rund 100.000 Münchner Haushalte, die nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden, einen Fragebogen vom Marktforschungsinstitut Kantar.

Nicht alle Wohnungen geeignet für Erhebung

Damit sollen all jene Mietwohnungen ermittelt werden, die zur Berechnung des Mietspiegels 2023 verwendet werden dürfen. Laut Gesetz fallen zum Beispiel all jene Wohnungen aus der Berechnung heraus, bei denen sich die Miete seit mehr als sechs Jahren nicht verändert hat. Treffen alle notwendigen Kriterien für eine Mietspiegelerhebung zu, werden die Mitarbeiter des Marktforschungsinstitut Kantar persönliche oder telefonische Interviews mit den jeweiligen Münchner Mietern vereinbaren. Bei persönlichen Interviews sollen sich die befragten Mieter den Mitarbeiter- und Personalausweis des Interviewers zeigen lassen.

Wichtiges Instrument für Mietpreisbremse

Um einen aussagekräftigen und wissenschaftlich fundierten Mietspiegels erstellen zu können, werden in den Interviews unter anderem Daten zur Wohnfläche und zur Ausstattung der Mietwohnungen sowie zur Höhe der gezahlten Miete abgefragt. Der Mietspiegel ist neben der Orientierungshilfe zur ortsüblichen Miete ein wichtiges Instrument für die Einhaltung der gesetzlichen Mietpreisbremse. Danach darf die Miethöhe bei Abschluss eines neuen Mietvertrags in der Regel um maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Miete liegen. Die Einhaltung der Mietpreisbremse kann nur mit Hilfe eines qualifizierten Mietspiegels gelingen. Die Bayerische Staatsregierung hat in einer Verordnung vom 14. Dezember 2021 bestätigt, dass München zu den Gemeinden zählt, für die die Mietpreisbremse gültig ist.

Teilnahme an Mietspielgerhebung ist freiwillig

Die Teilnahme an der Mietspiegelerhebung ist freiwillig. Um einen repräsentativen und wissenschaftlich fundierten Mietspiegel erstellen zu können, erhofft sich die Landeshauptstadt München wie bei den vergangenen Mietspiegeln eine hohe Teilnahmebereitschaft sowohl bei der Mieterschaft als auch bei den Vermietern. Die erhobenen Daten zur Wohnung werden ausschließlich in anonymisierter Form ausgewertet und unterliegen hohen Anforderungen des Datenschutzes. Die Teilnehmenden können sich laut Stadt sicher sein, dass ihre Daten nur zu diesem Zweck verwendet und nicht anderweitig genutzt werden.