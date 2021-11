Münchner Messerstecher: Tatverdächtiger in der Psychiatrie

Der 57 Jahre alte Mann, der am Samstagabend einen Buben in einem Bekleidungsgeschäft in der Münchner Innenstadt schwer verletzt hat, wurde in die Psychiatrie eingewiesen. Laut Polizei hatte der Ermittlungsrichter am Sonntag einen Unterbringungsbefehl gegen den Mann erlassen. Der Tatverdächtige soll mit einem Küchenmesser auf den Zehnjährigen aus dem Landkreis Starnberg eingestochen und ihn an Hals und Schulter verletzt haben.

Unvermittelter Angriff an der Rolltreppe

Der Zehnjährige war mit seinen Eltern und seinem Bruder im Bekleidungsgeschäft "TK Maxx" in der Neuhauser Straße beim Einkaufen. Laut Münchner Polizei befand er sich gerade im Bereich der Rolltreppe vom ersten in das zweite Obergeschoss, als plötzlich der 57-jährige Mann mit einem Küchenmesser auf ihn einstach.

Passanten, die den Vorfall sahen, leisteten sofort Erste Hilfe. Der Junge musste mit einem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Seine Verletzungen seien schwer, jedoch zu keiner Zeit lebensbedrohlich gewesen, so die Polizei.

Passanten überwältigen den Angreifer

Weitere Passanten überwältigten den 57-jährigen Angreifer, der als staatenlos gilt. Er wurde dann von Polizeibeamten festgenommen und kam in Haft. Er wurde wegen eines versuchten Tötungsdelikts angezeigt. Ein Richter veranlasste später die Unterbringung in der Psychiatrie.

Motiv für Messerattacke weiter unklar

Erkenntnisse zum Tatmotiv des Mannes sind noch immer unbekannt. Es gibt laut Ermittlern derzeit keinerlei Hinweise auf eine Beziehung von Täter und Opfer. Auch habe der 57-Jährige bei der Festnahme keinen psychisch auffälligen Eindruck gemacht. Die Ermittlungen hat das Kommissariat 11, zuständig für Tötungsdelikte, übernommen.

Beamte sicherten Spuren

Rund zehn Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls wurden im nahegelegenen Polizeipräsidium von einem Kriseninterventionsteam betreut. Die Spurensicherung war vor Ort. Insgesamt waren nach Polizeiangaben rund 50 Beamte an dem Einsatz beteiligt.