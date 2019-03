Münchner Mediziner liefert "Autopiloten" für Ärzte

Mit Künstlicher Intelligenz (KI) sollen Anomalien in medizinischen Daten entdeckt werden. Der Mediziner Franz Pfister setzt darauf, angesichts immer kürzerer Untersuchungen Daten zu entdecken, die sonst übersehen werden könnten.

Pfisters KI hilft Medizinern bei Bildauswertung

So erhalten Ärzte bei einer modernen Magnetresonanztomografie "2000 hochaufgelöste Einzelbilder der Patienten. Allein aufgrund der Fülle der Daten werden Dinge übersehen", so Pfister, der eine Art Autopiloten schaffen will, auf den sich Mediziner auch in stressigen Momenten verlassen können.