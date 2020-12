Münchner KVR ist offline - Bagger hat Glasfaserkabel beschädigt

Auch die schnellste Internetverbindung nützt nichts, wenn das Kabel gerissen ist. Diese Erfahrung machen das Münchner Kreisverwaltungreferat und die Münchner Bürger jetzt. Denn ein Bagger hat zwei Glasfaserkabel beschädigt. Es gibt keinen Präsenzverkehr mehr.

Bauarbeiten vor dem KVR-Hauptgebäude

Bei Straßenbauarbeiten vor dem Münchner Kreisverwaltungsreferat (KVR) sind zwei Glasfaserkabel beschädigt worden. Das KVR-Hauptgebäude an der Ruppertstraße ist deswegen vom Netz abgeschnitten. Da kein Datenaustausch mehr möglich ist, sind davon neben dem KVR-Hauptgebäude auch die Büros der Ausländerbehörde an der Seidlstraße, Bürgerbüro und Standesamt an der Landsberger Straße und die Bezirksinspektion Mitte im Tal betroffen.

Bürgerbüro bleibt vorerst zu

Bei zahlreichen KVR-Dienststellen, darunter das Bürgerbüro im Hauptgebäude, ist deshalb heute und morgen kein Parteiverkehr möglich. Alle Personen, die einen Termin für heute oder morgen vereinbart hatten und vom Ausfall betroffen sind, werden von den Dienststellen kontaktiert. Die Stadtwerke arbeiten an der Reparatur.