Münchner Kunstareal-Fest: In Gemälde eintauchen und Hulk sehen

Freier Eintritt an 40 Veranstaltungsorten in der Maxvorstadt: Zwischen Königsplatz und Pinakotheken findet bis Mittwoch das Kunstareal-Fest statt. Die Bandbreite reicht von antiken Skulpturen in der Glyptothek bis hin zu Virtual-Reality-Brillen.